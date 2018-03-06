Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı'nda 9 askerin şehit olduğu çatışmada yaralandıktan sonra memleketi Zonguldak'ın Ereğli ilçesine gelen Jandarma Komando Astsubay Üstçavuş Uğur Günaydın, çatışma sırasında Astsubay Çavuş Abdullah Taha Koç'un, 'Komutanım jetler tepenin yamacını vursun. Gerekirse biz burada şehit oluruz ama o hainler de burada gebersin' sözlerini söylediği telsiz konuşmasını anlattı.

ŞEHİT SAYISI 9'A YÜKSELDİ

TSK'nın Suriye'nin Afrin bölgesindeki terör örgütlerine yönelik sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda, geçen 1 Mart'ta Raco beldesindeki Keltepe'de çıkan çatışmada 8 asker şehit oldu. Çatışmada yaralanan Uzman Onbaşı Fuat Demir'in (24) de tedavi gördüğü hastanede bugün hayatını kaybetmesiyle şehit sayısı 9'a yükseldi.

"JETLER VURSUN, GEREKİRSE BİZ DE ŞEHİT OLALIM"

Çatışmada şehit düşen Jandarma Astsubay Çavuş Abdullah Taha Koç'un, çatışmadan hemen önce yaptığı telsiz konuşmasını anlatan Günaydın, şunları söyledi:

"Telsiz bende olduğu için her şeyi duyabiliyordum. Astsubay Çavuş Abdullah Taha Koç, 'Komutanım jetler tepenin yamacını vursun. Biz burada emniyetimizi aldık. Gerekirse biz burada şehit oluruz ama o hainler de burada gebersin' dedi. O öyle deyince zaten çok duygulandık. Daha da çok hırs geldi, daha da çok saldırma hırsı geldi. Tanklarımız, obüs ve jetlerimiz aynı zamanda atış yapıyordu" dedi.

Kaynak: haberinburada