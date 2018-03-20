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JETLER BOMBA YAĞDIRDI: ÇOK SAYIDA PKK'LI ÖLDÜRÜLDÜ


Jetler bomba yağdırdı: Çok sayıda PKK'lı öldürüldü
Tarih : 20 Mart 2018, 21:40
Puan Ver : Jetler Bomba Yağdırdı: Çok Sayıda Pkk'lı Öldürüldü(5/10)1

Türk Silahlı Kuvvetlerince Irak'ın kuzeyindeki terör örgütü PKK kamplarına yönelik operasyonda, saldırı hazırlığındaki 12 terörist etkisiz hale getirildi.

OPERASYONLAR KARARLILIKLA SÜRÜYOR

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki 3. Piyade Tümen Komutanlığına bağlı 34. Hudut Tugay Komutanlığı ile Dağ ve Komando Tugay Komutanlığınca 10 Mart'ta PKK'lı teröristlerin sınırın Irak tarafındaki kamplarına yönelik başlatılan hava destekli operasyon kararlılıkla sürdürülüyor.

SALDIRI HAZIRLIĞINDA OLAN TERÖRİSTLERE BOMBA YAĞDI

Güvenlik güçlerince Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde yürütülen operasyonda, askeri birliğe saldırı hazırlığında olan PKK'lı teröristler, İnsansız Hava Aracı (İHA) tarafından tespit edildi.

30 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Söz konusu bölgeye saat 18.30 sıralarında gerçekleştirilen hava harekatında 12 terörist etkisiz hale getirildi.

Böylelikle 10 Mart'tan bu yana devam eden operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 30'a yükseldi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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