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jetler, hakkari ve bitlis kırsalında pkk hedeflerini vurdu

JETLER, HAKKARİ VE BİTLİS KIRSALINDA PKK HEDEFLERİNİ VURDU

Türk Silahlı Kuvvetlerince Hakkari ve Bitlis kırsallarında düzenlenen hava destekli operasyon kapsamında dün, barınak, silah mevzisi ve silah deposunun bulunduğu bölücü terör örgütüne ait 8 hedef imha edildi.

Tarih : 06 Haziran 2017, 16:13
Puan Ver : Jetler, Hakkari Ve Bitlis Kırsalında Pkk Hedeflerini Vurdu(9/10)9


Türk Silahlı Kuvvetlerince Hakkari ve Bitlis kırsallarında düzenlenen hava destekli operasyon kapsamında dün, barınak, silah mevzisi ve silah deposunun bulunduğu bölücü terör örgütüne ait 8 hedef imha edildi.



 



kaynak:milliyet






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