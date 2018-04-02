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Jetler Havalandı! Kuzey Irak'taki Terör Hedefleri Yerle Bir Edildi
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JETLER HAVALANDI! KUZEY IRAK'TAKİ TERÖR HEDEFLERİ YERLE BİR EDİLDİ


Jetler havalandı! Kuzey Irak'taki terör hedefleri yerle bir edildi
Tarih : 02 Nisan 2018, 20:10
Puan Ver : Jetler Havalandı! Kuzey Irak'taki Terör Hedefleri Yerle Bir Edildi(8/10)4

TSK, Irak kuzeyi Hakurk-Zap bölgesine yönelik 02 Nisan 2018 tarihinde düzenlenen hava harekatının ardından teröristler tarafından barınak ve sığınak olarak kullanılan 9 hedefin imha edildiğini duyurdu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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