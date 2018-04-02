JETLER HAVALANDI! KUZEY IRAK'TAKİ TERÖR HEDEFLERİ YERLE BİR EDİLDİ
TSK, Irak kuzeyi Hakurk-Zap bölgesine yönelik 02 Nisan 2018 tarihinde düzenlenen hava harekatının ardından teröristler tarafından barınak ve sığınak olarak kullanılan 9 hedefin imha edildiğini duyurdu.
Kaynak: haberinburada
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