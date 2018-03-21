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Türk Silahlı Kuvvetlerince Irak'ın kuzeyindeki terör örgütü PKK kamplarına yönelik operasyonda saldırı hazırlığındaki 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Tarih : 21 Mart 2018, 20:50
Puan Ver : Jetler Havalandı, Yüksekova'da Hainlere Bomba Yağdı!(8/10)4

Türk Silahlı Kuvvetlerince Irak'ın kuzeyindeki terör örgütü PKK kamplarına yönelik operasyonda saldırı hazırlığındaki 3 terörist etkisiz hale getirildi.

10 MART'TA BAŞLATILAN HAREKAT DEVAM EDİYOR

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki 3. Piyade Tümen Komutanlığına bağlı 34. Hudut Tugay Komutanlığı ile Dağ ve Komando Tugay Komutanlığınca 10 Mart'ta PKK'lı teröristlerin sınırın Irak tarafındaki kamplarına yönelik başlatılan hava destekli operasyon kararlılıkla devam ediyor.

İHA'LAR TESPİT ETTİ

Güvenlik güçlerince Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde yürütülen operasyonda, askeri birliğe saldırı hazırlığında olan PKK'lı teröristler, insansız hava aracı (İHA) tarafından tespit edildi.

3 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Söz konusu bölgeye düzenlenen hava harekatında 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Böylelikle 10 Mart'tan bu yana devam eden operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 41'e yükseldi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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