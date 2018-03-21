JETLER HAVALANDI, YÜKSEKOVA'DA HAİNLERE BOMBA YAĞDI!
Türk Silahlı Kuvvetlerince Irak'ın kuzeyindeki terör örgütü PKK kamplarına yönelik operasyonda saldırı hazırlığındaki 3 terörist etkisiz hale getirildi.
Türk Silahlı Kuvvetlerince Irak'ın kuzeyindeki terör örgütü PKK kamplarına yönelik operasyonda saldırı hazırlığındaki 3 terörist etkisiz hale getirildi.
10 MART'TA BAŞLATILAN HAREKAT DEVAM EDİYOR
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki 3. Piyade Tümen Komutanlığına bağlı 34. Hudut Tugay Komutanlığı ile Dağ ve Komando Tugay Komutanlığınca 10 Mart'ta PKK'lı teröristlerin sınırın Irak tarafındaki kamplarına yönelik başlatılan hava destekli operasyon kararlılıkla devam ediyor.
İHA'LAR TESPİT ETTİ
Güvenlik güçlerince Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde yürütülen operasyonda, askeri birliğe saldırı hazırlığında olan PKK'lı teröristler, insansız hava aracı (İHA) tarafından tespit edildi.
3 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Söz konusu bölgeye düzenlenen hava harekatında 3 terörist etkisiz hale getirildi.
Böylelikle 10 Mart'tan bu yana devam eden operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 41'e yükseldi.
Kaynak: haberinburada
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