AK Parti kongrelerine katılmaya devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Antalya'ya giderken kahraman pilotlarımız bir süre eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mersin'de AK Parti kongresine katıldı.

ÖLDÜRÜLEN TERÖRİST SAYISI 3213' YÜKSELDİ

Burada gündemi değerlendiren Cumhurbaşkanı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Etkisiz hale getirilen terörist sayısının 3213'e yükseldiğini bildiren Erdoğan, operasyonların kararlılıkla devam edeceğinin altını çizdi.

O ANLAR KAMERADA

Mersin'deki temaslarının ardından ikinci durağı olan Antalya'ya hareket eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a F-16 pilotları da eşlik etti.

Bir süre Erdoğan'ın uçağıyla birlikte hareket eden pilotlarımız, Başkomutan'a selam verdikten sonra uçağın yanından ayrıldı.

O anlara ait görüntüleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başdanışmanı Mustafa Varank Twitter hesabından takipçileriyle paylaştı.

Kaynak: haberinburada