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jetlere saldırı talimatını veren darbeci itiraf etti: fetö ile...

JETLERE SALDIRI TALİMATINI VEREN DARBECİ İTİRAF ETTİ: FETÖ İLE...

F-16 uçaklarıyla yapılan saldırıları Akıncı Üssü'nde sevk ve idare eden Mustafa Mete Kaygusuz itirafçı oldu. İfadesinde pişman olduğunu söyleyen Kaygusuz, ‘Verilecek cezaya razıyım' dedi

Tarih : 06 Nisan 2017, 11:11
Puan Ver : Jetlere Saldırı Talimatını Veren Darbeci İtiraf Etti: Fetö İle...(6/10)4


BOMBALAMAYI KABUL ETTİ



Darbe girişimi gecesi Ankara'da F-16 uçaklarıyla yapılan saldırıları Akıncı Üssü'nde sevk ve idare eden, bütün saldırı talimatlarını pilotlara ileten Kurmay Yüzbaşı Mustafa Mete Kaygusuz itirafçı oldu. FETÖ ile ortaokul yıllarında bağlantı kurduğunu anlatan Kaygusuz, o gece pilotlara ilettiği bombalama talimatlarını da kabul etti.



"EMNİYET'İ VURUN, ALÇAK UÇUN" SESİ BENİM...

İMAMLARIN İSİMLERİNİ VERDİ



Kaygusuz, Akıncı Üssü'ndeki en kritik darbecilerden biri. Akıncı iddianamesine göre, üs komutanlarından Kurmay Albay Ahmet Özçetin'in verdiği bombalama talimatlarını Ankara üzerindeki F-16 pilotlarına iletti. "Emniyet binasını vurun", "Genelkurmay üzerinden alçak uçuş yapın", "Kızılay'da cam kaldı mı? Kalmayacak kırın hepsini" şeklindeki talimatları kayıtlara geçti. 16 Temmuz'da Akıncı Üssü yakınlarında yakalanan Kaygusuz, FETÖ ile irtibatlı olduğunu kabul ederek ilişkide olduğu imamların isimlerini verdi. O gece üste yaşananları da ayrıntılı olarak anlattı.



 



kaynak:sabah








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