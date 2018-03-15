Metroda Başörtülü Kadına 'sen Yobazsın' Deyip Saldırdı!
Taraftarlarla Bir Araya Gelen Alex, Gözyaşlarını Tutamadı
Abd'de Üst Geçit Çöktü: 1 Ölü, 6 Yaralı
Sporting Lizbon, Uzatmalarda Turladı
Türkiye-Abd Arasında Suriye Toplantısının Tarihi Belli Oldu
Anadolu Efes, Almanya'da Brose Bamberg'e 88-79 Mağlup Oldu
Abd'den Münbiç Açıklaması: Türkiye İle Henüz Bir Anlaşma Yok
Lazio, Kiev Deplasmanından Turla Döndü
Yıkılan Besihane Duvarının Altında Kalan 3 İşçi Feci Şekilde Can Verdi
Tosun'un Yeni Klibi Ortaya Çıktı! 'insanlığı Katlederim' Demiş
Alman Ekibi Leipzig, Roberto Mancini'nin Ekibi Zenit'i Eledi
Marsilya, İspanya'da Athletic Bilbao'yu 2-1 Yenerek Turladı
Skandal Hakem Yeniden Fenerbahçe - Cska Moskova Maçına Atandı!
Imf, Türkiye Raporunu Yayımladı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan İttifak Yasasını Onayladı!
Abdest Alır Gibi Yapıp Ceket Cebinden 8 Bin Lira Çaldı
Günlerdir Tartışılıyordu! Nişasta Bazlı Şekerle İlgili Karar Alındı
Mağdur, Çiftlik Bank Ceo'suna Şiirle Seslendi: Dön Mehmedim!
Pfdk'dan Dev Derbi Öncesi Fenerbahçe Ve Galatasaray'a Ceza
Lüks Villada Kaçak İçki İmalathanesi Kurmuşlar

JETTE ÖLEN MİNA BAŞARAN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANIYOR! NİŞANLISI, TABUTUNU OMUZLADI


Jette Ölen Mina Başaran Son Yolculuğuna Uğurlanıyor! Nişanlısı, Tabutunu Omuzladı
Tarih : 15 Mart 2018, 15:40
Puan Ver : Jette Ölen Mina Başaran Son Yolculuğuna Uğurlanıyor! Nişanlısı, Tabutunu Omuzladı(10/10)6

İran'da düşen uçakta hayatını kaybeden Mina Başaran'ın cenazesini, annesi, kardeşi ve nişanlısı Murat Gezer, Kozlu Mezarlığı'ndan teslim aldı. Gezer nişanlısının tabutunu cenaze aracına kadar omzunda taşıdı.

TABUTUNU OMUZUNDA TAŞIYIP ELİYLE SEVDİ

İran'da düşen uçakta hayatını kaybeden Mina Başaran ve Sinem Akay'ın cenazesi Kozlu Mezarlığı'ndan ailelerince teslim alındı. Mina Başaran'ın acılı nişanlısı Murat Gezer, nişanlısının tabutunu omuzlayarak cenaze aracına kadar taşıdı. Gezer, cenaze aracına konulan tabutu eliyle sevdi.

CENAZESİ CAMİYE GÖTÜRÜLDÜ

Daha sonra Mina Başaran'ın cenazesi törenin düzenleneceği camiye götürüldü.

"MİNİK KALPLİ MELEĞİM"

Mina Başaran'ın nişanlısı Murat Gezer gazetelerde duygusal bir ölüm ilanı yayınladı. Gezer, Başaran'a "Minik kalpli" meleğim diyerek hitap etti. Gezer ilanda, "Minik kalpli meleğim seni çok seviyorum beni bekle... Murty'n" dedi.

Murat Gezer geçen Ekim ayında düzenlenen bir törenle Mina Başaran ile nişanlanmıştı. İkili, 14 Nisan 2018'de dünya evine girmeye hazırlanıyordu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Jette  Ölen  Mina  Başaran  Son  Yolculuğuna  Uğurlanıyor  Nişanlısı  Tabutunu  Omuzladı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER