JETTE ÖLENLERİN CENAZELERİ TÜRKİYE'DE! BİR TEK KAPTAN GETİRİLEMEDİ
Türkiye'nin Tahran Büyükelçiliği, Pazar günü İran'da düşen özel jette yaşamını yitiren 10 kişinin cenazesinin Türkiye'ye gönderildiğini açıkladı. Kaptan pilot Beril Gebeş'in cenazesiyle ilgili işlemler ise devam ediyor.
CENAZELER ŞU AN DİYARBAKIR'DA
Cenazelerin şu an Diyarbakır'da olduğu ve oradan İstanbul'a nakledileceği öğrenildi.
İran'dan saat 07.00'da kalkan askeri nakliye uçağının Diyarbakır'a indiği burada yakıt ikmali yaptığı ve tekrar havalandığı bildirildi.
UÇAK ÖĞLE SAATLERİNDE İSTANBUL'A İNECEK
Cenazaleri taşıyan uçağın saat öğle saatlerinde Atatürk Havalimanı'na ineceği öğrenildi. Kaza sonrası olay yerine giden ailelerin de sabah İran'dan gelen Türk Hava Yolları uçağıyla İstanbul'a döndüğü kaydedildi.
10 KİŞİNİN KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ
Adli Tıp Kurumu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Yapılan gerekli tahlillerin ardından kuruma teslim edilen 11 cenazeden birinin aslında diğer kişilere ait parçalar olduğu tespit edildi ve bir kişi hala kayıptır" iddiasına yer verildi.
İran Adli Tıp Kurumu, kimliği tespit edilen 10 yolcunun ismini şu şekilde açıkladı:
Mina Başaran, Sinem Akay, Jasmin Baruh Siloni, Burcu Gündoğan Urfalı, Liana Hananel, Ayşe And, Asligül İzmirli, Zeynep Coşkun, Melike Kuvvet, Eda Uslu...
Kaynak: haberinburada
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