JÖH, PÖH, KOMANDO BİR OLDU, 1438 OPERASYON YAPTI: 11 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Güvenlik güçlerinin son bir haftada yurt genelinde yaptıkları toplam 1438 operasyonda 11 terörist öldürüldü, 16'sı sağ yakalandı, 5'i ise güvenlik güçlerine teslim oldu.
Güvenlik güçlerinin son bir haftada yurt genelindeki operasyonlarında 11 terörist öldürüldü, 16 terör örgütü mensubu sağ yakalandı, 5 terörist ise güvenlik güçlerine teslim oldu.
1 HAFTADA BİN 438 OPERASYON
İçişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, 27 Kasım-4 Aralık tarihlerinde Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Harekat, Jandarma Komando Birlikleri ve Türk Silahlı Kuvvetlerince bin 438 operasyon düzenlendi.
982 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Operasyonlarda bölücü terör örgütüne yardım ve yataklık yaptıkları iddiasıyla 246, terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı oldukları iddiasıyla 69, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile mücadele kapsamında 664, sol terör örgütleriyle mücadele kapsamında da 3 olmak üzere 982 şüpheli gözaltına alındı.
3 BİN 409 UYUŞTURUCU TİCARETİ ŞÜPHELİSİNE GÖZALTI
Operasyonlar sonucunda 3 bin 409 zanlıya uyuşturucu ticareti ve kaçakçılık iddiasıyla, 114 şüpheliye de düzensiz göçle mücadele kapsamında gözaltı işlemi yapıldı.
TERÖRİSTLERİN 11'İ ÖLDÜ, 16'SI YAKALANDI, 5'İ TESLİM OLDU
Güvenlik güçlerinin son bir haftada yurt genelindeki operasyonlarında 11 terörist öldürüldü, 16 terörist sağ yakalandı, 5 terörist ise güvenlik güçlerine teslim oldu.
ARANAN 3 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Etkisiz hale getirilen teröristlerin arasında "Terörden Arananlar Listesi"nde turuncu kategoride bulunan "Serdem" kod adlı Bi·lal Serhat Sarıtaş, gri· kategori·de yer alan "Soreş" kod adlı Şahabettin Naşa ile örgütün sözde üst düzey sorumlularından "Andok" kod adlı Hamdüsena Atala da yer aldı.
51 MAĞAGARA VE SIĞNAK İMHA EDİLDİ
Operasyonlarda Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Mardin, Osmaniye, Siirt, Şırnak ve Tunceli'de 51 mağara ve sığınak imha edildi, 108'i ağır ve uzun namlulu 112 silah, patlayıcı yapımında kullanılan 565 kilogram madde, 40 el bombası, 57 bin 128 mühimmat ele geçirildi, 19 el yapımı patlayıcı etkisiz hale getirildi.
ZEHİR TACİRLERİNE 2 BİN 620 OPERASYON
Uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlenen 2 bin 620 operasyonda 464 bin 57 paket kaçak sigara ile 67 bin 365 litre akaryakıt ele geçirildi, 3 bin 409 şüpheli gözaltına alındı.
433 SOSYAL MEDYA HESABINA İNCELEME
Sokak satıcılarına yönelik projeli çalışmalar kapsamında 42 ilde 311 şüpheliyi gözaltına alınan güvenlik güçleri, siber suçlarla mücadele kapsamında terör örgütü propagandası yapan, bu örgütleri öven, terör örgütleri ile iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kasteden, nefret söylemleri içeren 433 sosyal medya hesabıyla ilgili çalışma başlattı, 175 kişi hakkında yasal işlem yaptı.
Kaynak: haberinburada
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