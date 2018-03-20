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Jose Mourinho neşteri vurdu! Tam 7 oyuncunun biletini kesti

JOSE MOURİNHO NEŞTERİ VURDU! TAM 7 OYUNCUNUN BİLETİNİ KESTİ

Manchester United'ın menajeri Jose Mourinho, takımdaki 7 oyuncunun gönderilmesi yönünde talimat verdi ve transfer edilmesi gereken 4 ismi yönetime iletti.

Tarih : 20 Mart 2018, 01:30
Puan Ver : Jose Mourinho Neşteri Vurdu! Tam 7 Oyuncunun Biletini Kesti(5/10)1

Premier Lig'de şampiyonluğu mucizelere kalan ve Şampiyonlar Ligi'nde Sevilla'ya elenen Manchester United'da büyük bir değişim planlanıyor.

Jose Mourinho'nun sezon sonunda kadroyu yeniden inşa etmek için hazırlığa başladığı ve yönetimle önemli bir toplantı gerçekleştirdiği belirtildi.

7 İSMİN BİLETİNİ KESTİ

Jose Mourinho'nun Daley Blind, Chris Smalling, Luke Shaw, Ander Herrera, Jaun Mata, Marouane Fellaini ve Anthony Martial'in biletini kestiği ve sezon sonunda yolların ayrılacağı kaydedildi.

WILLIAN VE BALE...

Portekizli teknik adamın özel olarak transfer edilmesini istediği isimlerin ise Danny Rose(Tottenham), Fred(Shakhtar), Willian(Chelsea) ve Gareth Bale(Real Madrid) olduğu vurgulandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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