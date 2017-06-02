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jose sosa, türkiye'ye dönmeyecek!

JOSE SOSA, TÜRKİYE'YE DÖNMEYECEK!

Adı Türkiye ile anılan Jose Sosa'nın, gelen transfer tekliflerini kabul etmeyeceği belirtildi.

Tarih : 02 Haziran 2017, 15:16
Puan Ver : Jose Sosa, Türkiye'ye Dönmeyecek!(5/10)5


İtalya Serie A ekiplerinden AC Milan forması giyen Jose Sosa'dan haber var. Adı Fenerbahçe ve Antalyaspor'la anılan Sosa'nın Türkiye'ye dönüp dönmeyeceği merak ediliyordu.



Milano ekibinde yeteri kadar forma şansı bulamadığı için Türkiye'ye gelebileceği konuşulan eski Beşiktaşlı futbolcunun ne Fenerbahçe ne de Antalyaspor'un teklifini kabul edeceği açıklandı. Arjantinli orta sahanın Türkiye'ye transfer olmayacağı ve Milan'la devam edeceği belirtildi.



Milan ile bu sezon 19 maça çıkan ve 3 asist yapan Sosa'ya, Teknik Direktör Montella tarafından ligin son haftalarında forma şansı verilmişti.



 



kaynak:sabah








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