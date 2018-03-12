Trabzonspor'un Arjantinli yıldızı Jose Sosa, eski asbaşkan Hüseyin Başaran'ın kızı Mina Başaran'ın ölümü üzerine taziye mesajı yayınladı ve büyük bir şok yaşadığını dile getirdi.

Eski Trabzonspor asbaşkanı Hüseyin Başaran'ın kızı Mina Başaran, İstanbul'a dönmek üzere bindiği jetin düşmesi sonucu 7 arkadaşıyla beraber vefat etti. Trabzonspor'un devre arasında kadrosuna kattığı Jose Sosa, adaptasyon sürecinde kendisine yardımcı olan Başaran ailesi için taziye mesajı yayınladı.

"MİNA'NIN ÖLÜM HABERİ BENİ DERİN BİR ÜZÜNTÜ İÇİNE SOKTU"

Sosyal medya hesabından Mina Başaran için üzüntülerini dile getiren Jose Sosa, yaşadığı şoku şu ifadeler ile aktardı:

"Trabzon'a ilk geldiğim günlerde adaptasyon sürecimde desteğini esirgemeyen Başaran ailesinin kızları Mina Başaran'ın ölüm haberi beni büyük bir şok ve üzüntü içerisine soktu. Mina neşeli, hayat dolu biriydi. Halen habere inanamıyorum. Ailem adına kazada yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, Başaran Ailesi ve vefat edenlerin kederli ailelerine baş sağlığı diliyorum."

Kaynak: haberinburada