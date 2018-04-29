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Josef De Souza, Beşiktaş Göndermeli Paylaşım Yaptı

JOSEF DE SOUZA, BEŞİKTAŞ GÖNDERMELİ PAYLAŞIM YAPTI

Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Josef de Souza, Kasımpaşa maçında takım arkadaşı Martin Skrtel'in başından yaralanması ile ilgili yaptığı paylaşımda Beşiktaş'a imada bulundu.

Tarih : 29 Nisan 2018, 13:20
Puan Ver : Josef De Souza, Beşiktaş Göndermeli Paylaşım Yaptı(8/10)4

Fenerbahçe'nin Kasımpaşa'yı farklı mağlup ettiği mücadelede başından yaralanan ve 5 dikiş atıldığı belirtilen Martin Skrtel ile ilgili takım arkadaşı Josef'ten dikkat çeken bir paylaşım geldi.

"KAVGADAN KAÇMADIĞIN İÇİN TEBRİKLER MARTIN"

Sosyal medya hesabından Slovak futbolcunun yaralanmış görüntüsünü paylaşan Josef de Souza, "Kavgadan kaçmadığın için tebrikler Martin" yazarak Beşiktaş'a göndermede bulundu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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