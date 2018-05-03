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Josef de Souza'dan Beşiktaşlıları kızdıracak paylaşım

JOSEF DE SOUZA'DAN BEŞİKTAŞLILARI KIZDIRACAK PAYLAŞIM

Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta saha oyuncusu Josef de Souza sosyal medya hesabından Beşiktaşlıları kızdıracak paylaşımda bulundu.

Tarih : 03 Mayıs 2018, 23:30
Puan Ver : Josef De Souza'dan Beşiktaşlıları Kızdıracak Paylaşım(8/10)4

Beşiktaş'ın Ülker Stadyumu'na çıkmamasının ardından Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükselen Fenerbahçe'de Brezilyalı futbolcu Josef de Souza, Instagram'dan flaş bir paylaşım yaptı.

"FENERBAHÇE 3-0 BEŞİKTAŞ"

Akhisarspor ile oynayacakları final maçının görselini "Road to Diyarbakır" yazısıyla paylaşan Josef, "Finaldeyiz. Fenerbahçe 3-0 Beşiktaş. Lütfen golleri bana yazın." yazdı.

Josef'in bu paylaşımının ardından Fenerbahçe taraftarları, Brezilyalı futbolcuyu kısa sürede yorum yağmuruna tuttu.

Josef, Brezilya basınına verdiği röportajda da Beşiktaş'ı suçlamış ve "Beşiktaş sahadan kaçtı. Bizim de başımıza geldi ama biz sahadan çıkmadık, oynamaya devam ettik" sözlerini kullanmıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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