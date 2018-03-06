JOSEF'E VURAN QUARESMA, CEZADAN UCUZ YIRTTI
Beşiktaş'ın kupa maçında Fenerbahçe ile oynadığı karşılaşmada kırmızı kart gören Quaresma'nın cezası belli oldu.
Portekizli yıldız, 43. ve 44. maddelerden PFDK'ya sevk edilmişti. Kurala göre, 43. madde (kural dışı hareket) 3 ila 6 arası; 44. madde (saldırı) ise 5 ila 10 arası maç men cezası öngörüyordu. Yani Quaresma, ceza alt tabandan verilse 8 maç men edilecekti.
PFDK tarafından Ricardo Quaresma 5 maç ceza verildi.
22 BİN TL DE PARA CEZASI ALDI
"BEŞİKTAŞ A.Ş. sporcusu RICARDO ANDRADE QUARESMA BERNARDO'nun, ihraç öncesi ve ihraç sonrası rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle takdiren 5 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 22.000.- TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.
Quaresma'nın kaçıracağı maçlar:
Gençlerbirliği
Başakşehir
Alanyaspor
Göztepe
Portekizli futbolcu, Akhisar deplasmanıyla birlikte takıma dönecek.
Kaynak: haberinburada
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