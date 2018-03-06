Beşiktaş'ın kupa maçında Fenerbahçe ile oynadığı karşılaşmada kırmızı kart gören Quaresma'nın cezası belli oldu.

Portekizli yıldız, 43. ve 44. maddelerden PFDK'ya sevk edilmişti. Kurala göre, 43. madde (kural dışı hareket) 3 ila 6 arası; 44. madde (saldırı) ise 5 ila 10 arası maç men cezası öngörüyordu. Yani Quaresma, ceza alt tabandan verilse 8 maç men edilecekti.

PFDK tarafından Ricardo Quaresma 5 maç ceza verildi.

22 BİN TL DE PARA CEZASI ALDI

"BEŞİKTAŞ A.Ş. sporcusu RICARDO ANDRADE QUARESMA BERNARDO'nun, ihraç öncesi ve ihraç sonrası rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle takdiren 5 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 22.000.- TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.

Quaresma'nın kaçıracağı maçlar:

Gençlerbirliği

Başakşehir

Alanyaspor

Göztepe

Portekizli futbolcu, Akhisar deplasmanıyla birlikte takıma dönecek.

Kaynak: haberinburada