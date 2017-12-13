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JPMorgan, Hilton'dan Hisse Aldı

JPMORGAN, HİLTON'DAN HİSSE ALDI

Uluslararası banka JPMorgan Chase, Hilton Worldwide'taki hisse miktarını 2 milyondan fazla artırdı.

Tarih : 13 Aralık 2017, 16:50
Puan Ver : Jpmorgan, Hilton'dan Hisse Aldı(10/10)6

Uluslararası banka JPMorgan Chase üçüncü çeyrekte, Hilton oteller zincirinin sahibi Hilton Worldwide Holdings'ten 2 milyon 35 bin adet hisse satın aldı. Böylelikle hisselerini yüzde 19 oranında artıran JPMorgan'ın Hilton'daki payı yüzde 3,98 oldu. Bu payın değeri de 882 milyon 616 bin dolar. JPMorgan'ın toplam Hilton hissesi, 12 milyon 725 bin 143'e yükseldi.

HILTON'UN GELİRİ 2,35 MİLYAR DOLARA YÜKSELDİ

Üçüncü çeyrek bilançosunu 26 Ekim'de açıklayan Hilton Worldwide'ın geliri 2,28 milyar dolarlık beklentiyi aşarak 2,35 milyar dolara yükseldi. Şirketin gelirleri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7 artmış oldu.Hilton Worldwide Yönetim Kurulu, 16 Kasım'da 1 milyar dolarlık hisse geri alım programı başlatmıştı. (BusinessHT)

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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