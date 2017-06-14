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juanfran yolda sabri gitti!

JUANFRAN YOLDA SABRİ GİTTİ!

Aslan'da altyapıdan yetişen ve 15 yıl forma giyen Sabri Sarıoğlu tarih oldu. Deportivo La Coruna'nın sağ beki Juanfran'a yıllık 1.2 milyon, kulübüne ise 4 milyon Euro teklif edildi

Tarih : 14 Haziran 2017, 09:39
Puan Ver : Juanfran Yolda Sabri Gitti!(5/10)5


Galatasaray aradığı sağ beki İspanya'da buldu. 15 yıldır sarı-kırmızılı formayı giyen Sabri Sarıoğlu'nun biten kontratını yenilemeyeceğini milli oyuncuya bildiren Galatasaray, Deportivo La Coruna forması giyen Juanfran Moreno'yu kadrosuna katıyor. Sportif Direktör Cenk Ergün'ün teknik direktör Tudor ile belirlediği listede sağ bek için ilk sırada yer alan Juanfran'a yıllık 1.2 milyon Euro ve 3 yıllık kontrat teklif edildi. Bonservis için ise 4 milyon Euro'yu gözden çıkartan sarı-kırmızılı kulüp La Liga'da mevkisinde en iyi isimlerden biri olan İspanyol oyuncuyu sezon açılışına yetiştirmek istiyor.



AYRILIK HABERİ ERGÜN'DEN

15 sezon forma giyen Sabri Sarıoğlu'nu teknik direktör Igor Tudor istemezken, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de 33 yaşındaki tecrübeli ismin gönderilmesine onay verdi. Sportif Direktör Cenk Ergün de dün yaptığı açıklamada "Sabri ile yeni dönemde, yeni sözleşme yapılmayacak. Bunu kendisine söyledik. Önümüzdeki hafta, onun da planlarına göre bir tören, plaket ve teşekkürlü bir organizasyon olacak" ifadesini kullandı.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Juanfran  Yolda  Sabri  Gitti    haber

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