JUDODA OLİMPİYAT ALTINI TÜRKİYE'YE GELDİ!
Samsun'da düzenlenen 2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda judo 60 kiloda Erkan Esenboğa, finalde Ermeni rakibi Robert Gevorgyan'ı yenerek altın madalyanın sahibi oldu.
Samsun'un ev sahipliğinde düzenlenen 2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda judo müsabakaları, Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.
ERKAN'DAN ALTIN MADALYA GELDİ
Ferdi müsabakalarda erkekler 60 kiloda Erkan Esenboğa, finalde Ermenistan'dan Robert Gevorgyan'ı 1-0 mağlup ederek altın madalyaya uzandı. Müsabakanın ardından Türk bayrağı ile minderde sevinç gösterisi yapan Erkan, AA muhabirine duygularını anlattı.
"NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE"
Türk bayrağını dalgalandırmaktan gurur duyduğunu dile getiren Erkan, "Tüm dünya Türkiye'yi konuşacak. Cumhurbaşkanımız bunun için her şeyi yapıyor. Biz de onun destekçisi olarak bayrağı dalgalandırıyoruz. Her zaman söylüyoruz, 'Ne mutlu Türküm diyene'. Damarlarımda gezen asil kanda mevcuttur bu şampiyonluğum. Tüm Türkiye'ye armağan ediyorum." ifadelerini kullandı.
İki erkek çocuğu olduğunu belirten Erkan, "İki altın madalyam var bugün, ikisine de altın madalya takacağım için mutluyum. Tarihte her şeyin adı silinir ama olimpiyat şampiyonlarının adı silinmez." dedi.
MADALYAYI 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİNE ARMAĞAN ETTİLER
Erkan'ı 11 yaşından bu yana çalıştıran milli takım antrenörü Yaşar Elen ise 20 yıl önce bugünün hayalini kurduklarını kaydederek, "2012'de dünya şampiyonu olduk. 2013 yılındaki olimpiyatlarda şampiyonluğa çok yaklaştık ama başaramadık. Buraya çok ciddi hazırlandık ve altın madalyayı kazandık. Çok mutluyuz. Altın madalyayı Türkiye'ye ve 15 Temmuz şehitlerine armağan ediyoruz." diye konuştu.
Erkan Esenboğa, sabah seansında da kata takım müsabakalarında Abdullah Sevinç ile birlikte altın madalya kazanmıştı.
Kaynak: haberinburada
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