JÜRGEN KLOPP'TAN CENGİZ ÜNDER'E BÜYÜK ÖVGÜ: FANTASTİK
Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp, Şampiyonlar Liginde karşılaşacakları Roma'nın yıldızı Cengiz Ünder hakkında "Fantastik" yorumunda bulundu.
Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında sahasında Roma'yı konuk edecek Liverpool'da teknik direktör Jürgen Klopp, rakibi hakkında açıklamalarda bulundu.
"GENÇ TÜRK CENGİZ ÜNDER..."
Roma'yı değerlendiren Klopp, Milli futbolcu Cengiz Ünder hakkında da konuşurken "Roma maçları zorlu geçecek. Dzeko'ya sahipler. Schick var, genç Türk var. Cengiz Ünder... Fantastik. Orta sahanın kontrolü De Rossi'de. Savunmaları deneyimli. Alisson harika kaleci. Barça'yı yendiler, grubu lider bitirdiler. Sahalarında gol yemediler. Çok etkileyici özellikleri var" sözlerini kullandı.
"SALAH'A GERÇEKTEN 24 MÜSÜN DİYE SORDUM"
Premier Lig'de yılın futbolcusu ödülünü kazanan Muhamed Salah hakkında da konuşan Klopp, "Oyuncuları transfer etmeden önce her zaman buluşup konuşurum. Salah ile de fantastik bir konuşma yapmıştık. Çok açık görüşlü, her zaman gülümseyen bir karakterdi. Pasaportunda yazan yaşından çok daha olgun. Gerçekten 24 yaşında mısın diye sormuştum. Transfer olmadan önce 3 saat kadar ailesinden arkadaşlarına kadar her şey hakkında konuşmuştuk" dedi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Bae Askeri Kampında Çıkan Çatışmada 6 Asker Öldü
- Irak'ta Kadın Adayın Afişini Öpen Gence 82 Bin Dolar Para Cezası
- Çocukları İle Bahçede Oynarken Et Yiyen Bakteri Kapan Adamın Parmakları Kesildi
- 15 Günde İkinci Maratonunu Koşan İngiliz Aşçı Londra Maratonu'nda Yere Yığılıp Öldü
- Emeklilik Düzenlemesinin Geri Çekildiği Nikaragua'da Yağma Başladı
Bu Haberle İlgili Yorumlar