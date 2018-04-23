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Jürgen Klopp'tan Cengiz Ünder'e Büyük Övgü: Fantastik
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Jürgen Klopp'tan Cengiz Ünder'e büyük övgü: Fantastik

JÜRGEN KLOPP'TAN CENGİZ ÜNDER'E BÜYÜK ÖVGÜ: FANTASTİK

Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp, Şampiyonlar Liginde karşılaşacakları Roma'nın yıldızı Cengiz Ünder hakkında "Fantastik" yorumunda bulundu.

Tarih : 23 Nisan 2018, 21:40
Puan Ver : Jürgen Klopp'tan Cengiz Ünder'e Büyük Övgü: Fantastik(5/10)1

Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında sahasında Roma'yı konuk edecek Liverpool'da teknik direktör Jürgen Klopp, rakibi hakkında açıklamalarda bulundu.

"GENÇ TÜRK CENGİZ ÜNDER..."

Roma'yı değerlendiren Klopp, Milli futbolcu Cengiz Ünder hakkında da konuşurken "Roma maçları zorlu geçecek. Dzeko'ya sahipler. Schick var, genç Türk var. Cengiz Ünder... Fantastik. Orta sahanın kontrolü De Rossi'de. Savunmaları deneyimli. Alisson harika kaleci. Barça'yı yendiler, grubu lider bitirdiler. Sahalarında gol yemediler. Çok etkileyici özellikleri var" sözlerini kullandı.

"SALAH'A GERÇEKTEN 24 MÜSÜN DİYE SORDUM"

Premier Lig'de yılın futbolcusu ödülünü kazanan Muhamed Salah hakkında da konuşan Klopp, "Oyuncuları transfer etmeden önce her zaman buluşup konuşurum. Salah ile de fantastik bir konuşma yapmıştık. Çok açık görüşlü, her zaman gülümseyen bir karakterdi. Pasaportunda yazan yaşından çok daha olgun. Gerçekten 24 yaşında mısın diye sormuştum. Transfer olmadan önce 3 saat kadar ailesinden arkadaşlarına kadar her şey hakkında konuşmuştuk" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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