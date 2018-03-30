JUSTİN BİEBER EVSİZLERİN YANINA UZANIP SOHBET ETTİ! O ANLAR KAMERAYA YANSIDI
Justin Bieber Los Angeles'ta spor yaparken gördüğü evsizlerin yanına gidip uzanarak sohbet etti. Elindeki su ve şekeri onlarla paylaştı.
Justin Bieber Los Angeles'ta spor yaparken evsizleri görüp yanlarına giderek bir süre sohbet etti. Elindeki su ve şekeri paylaştı.
EVSİZLERİN YANLARINA UZANARAK SOHBET ETTİ
Los Angeles'ta geçtiğimiz günlerde Justin Bieber spor yaparken evsizleri görüp yanlarına giderek bir süre sohbet etti. Elindeki su ve şekeri onlarla paylaştı. Bieber'ın evsizlerin yanlarına uzanarak sohbet ettiği anlar kameraya yansıdı.
Kaynak: haberinburada
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