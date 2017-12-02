JUVENTUS, DEPLASMANDA NAPOLİ'Yİ 1-0 MAĞLUP ETTİ
İtalya Serie A'da Juventus, deplasmanda Napoli'yi Arjantinli golcü Higuain'in golüyle 1-0 mağlup etti ve puan farkını 1'e indirdi.
İtalya Serie A'da 15. haftada zirveyi yakından ilgilendiren mücadelede Napoli ile Juventus karşı karşıya geldi.
HIGUAIN ESKİ TAKIMINI YİNE BOŞ GEÇMEDİ
Karşılaşmanın 13. dakikasında Arjantinli golcü Gozalo Higuain eski takımına karşı güzel bir gole imza attı ve takımını öne geçirdi. Gonzalo Higuain eski takımına karşı oynadığı son 5 maçta 5 gol atma başarısı gösterdi.
Karşılaşmanın ilk yarısı Juventus'un üstünlüğü ile tamamlandı.
Karşılaşmanın ikinci yarısında Napoli, Juventus kalesinde sayısız pozsiyon üretsede aradığı golü bulamadı ve karşılaşma Juventus'un 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.
PUAN FARKINI 1'E İNDİRDİ
Bu sonuçla birlikte Napoli 38 puanda kalmasına rağmen liderliğini sürdürürken Juventus puanını 37'ye çıkardı ve Napoli arasındaki farkı 1'e indirdi.
Kaynak: haberinburada
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