JUVENTUS - REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA ?
UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Juventus ile Real Madrid karşı karşıya gelecek. Juventus - Real Madrid maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte detaylar...
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı kupasının sahibi, İtalyan temsilcisi Juventus ile İspanyol ekibi Real Madrid arasında yarın oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin ardından belli olacak.
Galler'in başkenti Cardiff'teki Ulusal Stadyum'da oynanacak karşılaşma, TSİ 21.45'te başlayacak. Juventus - Real Madrid maçı TRT 1'den canlı yayınlanacak.
kaynak:sabah
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