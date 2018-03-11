JUVENTUS ZİRVEYİ BIRAKMADI
Juventus, İtalya Serie A'nın 28. haftasında Udinese'yi Dybala'nın attığı gollerle 2-0 kazandı. Bu sonuçla Juventus zirve yarışını sürdürdü.
İtalya Serie A'nın 28. haftasında Juventus evinde Udinese ile karşı karşıya geldi. Allianz Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Juventus 2-0'lık skorla kazandı.
Juventus'a galibiyeti getiren goller 20. ve 49. dakikalarda Paulo Dybala'dan geldi. Öte yandan Juventus'ta Gonzalo Higuain 38. dakikada penaltıyı gole çeviremedi.
JUVENTUS PUANINI 71 YAPTI
Bu sonucun ardından Juventus üst üste 11. galibiyetini aldı ve puanını 71 yaptı. Udinese ise art arda 4. mağlubiyetinin ardından 33 puanla 11. sırada kaldı.
Serie A'nın 29. haftasında Juventus evinde Atalanta ile karşılaşacakken, Udinese ise evinde Sassuolo'yu konuk edecek.
Kaynak: haberinburada
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