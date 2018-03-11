Elon Musk Tarih Verdi! Mars'a Yolculuk Başlıyor
Gülse, Acun'a Meydan Okudu: Biz Daha Olaylıyız, Bizi Takip Edin!
Arda Turan Dünya Evine Girdi! Erdoğan Nikah Şahidi Oldu
11 Ayrı Hayat, 11 Acı! Birlikte Son Kez Böyle Gülümsediler
Sevgilisi Üçlü İlişkiyi Kabul Etmeyince Testislerini Isırarak Kopardı
Fenerbahçeli Taraftarları Taşıyan Uçakta Bomba İhbarı Yapıldı!
Terör Örgütü Pkk Yandaşları Almanya'da Türklere Saldırdı!
İran'dan Acı Haber! 11 Cansız Beden Enkaz Alanında Bulundu!
Cesur Pozlarını Paylaşan Hemşire İşinden Oldu
250 Km Hıza Çıkan Yht İçin Geri Sayım Başladı! 96 Adet Sipariş Verildi
Juventus Zirveyi Bırakmadı
Kızılay Başkanı: İran'da Düşen Jetin Enkazına 4 Saat Sonra Ulaşılacak
İran'da Düşen Uçakta Ünlülerin Modacısı Da Yer Alıyormuş
İşte Düşen Jetin Pilotu! Hava Kuvvetlerinin İlk Mezunlarındandı
Ölüme Götüren Jete Böyle Binmiş! İşte Mina Başaran'la İlgili Tüm Bilinmeyenler
Ünlü İş Adamı, Düşen Jetteki Kızının İsmini Dev Projeye Vermişti
Hsk, Nişanlısının Kaldığı Yurdu Basan Savcı İçin Soruşturma Başlattı
Galatasaray'dan Muhteşem Geri Dönüş!
Beyoğlu'nda Bir Binada Sandalyeye Bağlanıp Yakılmış Liseli Erkek Öğrenci Cesedi Bulundu
Galatasaray'da Deprem! Yıldız Futbolcu F.Bahçe Derbisinde Yok

Juventus zirveyi bırakmadı

JUVENTUS ZİRVEYİ BIRAKMADI

Juventus, İtalya Serie A'nın 28. haftasında Udinese'yi Dybala'nın attığı gollerle 2-0 kazandı. Bu sonuçla Juventus zirve yarışını sürdürdü.

Tarih : 11 Mart 2018, 22:40
Puan Ver : Juventus Zirveyi Bırakmadı(7/10)3

İtalya Serie A'nın 28. haftasında Juventus evinde Udinese ile karşı karşıya geldi. Allianz Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Juventus 2-0'lık skorla kazandı.

Juventus'a galibiyeti getiren goller 20. ve 49. dakikalarda Paulo Dybala'dan geldi. Öte yandan Juventus'ta Gonzalo Higuain 38. dakikada penaltıyı gole çeviremedi.

JUVENTUS PUANINI 71 YAPTI

Bu sonucun ardından Juventus üst üste 11. galibiyetini aldı ve puanını 71 yaptı. Udinese ise art arda 4. mağlubiyetinin ardından 33 puanla 11. sırada kaldı.

Serie A'nın 29. haftasında Juventus evinde Atalanta ile karşılaşacakken, Udinese ise evinde Sassuolo'yu konuk edecek.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Juventus  Zirveyi  Bırakmadı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER