JUVENTUSLU FUTBOLCULAR AİLE İÇİ ŞİDDET KONUSUNDA FARKINDALIK İÇİN YANAKLARINA RUJ SÜRDÜ
Serie A'da oynanan Juventus-Napoli maçında futbolcular aile içi şiddete dikkat çekmek için yanaklarına kırmızı ruj sürdü.
Serie A'da dün oynanan ve şampiyonluk yarışının kaderini belirleyen Juventus-Napoli karşılaşmasından konuk ekip 1-0'lık galibiyetle ayrılmıştı.
Lider Juventus ile ikinci Napoli arasındaki maçın ardından puan farkı 1'e inerken en az maç kadar konuşulan başka bir olay daha vardı.
OYUNCULAR RUJ SÜRMÜŞTÜ
Özellikle Juve'nin golcüsü Paulo Dybala'nın ve sahadaki diğer tüm futbolcuların yanaklarındaki kırmızı şerit hem tribünlerin hem de ekranları başındakilerin dikkatini çekmişti.
İşte bu çizginin aile içi şiddet konusunda farkındalık yaratmak için organize edilen bir projenin ürünü olduğu ortaya çıktı.
ŞİDDETE KIRMIZI KART!
Buna göre WeWorld Onlus adlı bir İtalyan firmasının öncülüğünde gerçekleştirilen kampanyada futbolcular, ev içi şiddete dikkat çekmek için yanaklarına kırmızı ruj sürdü.
Kampanyaya "unrossoallaviolenza" (Şiddete kırmızı kart) etiketiyle sosyal medyadan da destek geldi.
Kaynak: haberinburada
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