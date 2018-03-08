JUVENTUS'TAN MUHTEŞEM GERİ DÖNÜŞ! YIKIP GEÇTİLER
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş mücadelesinde Tottenham, taraftarı önünde Juventus ile karşı karşıya geldi. Juventus, geriye düşmesine rağmen ikinci yarıda bulduğu gollerle Tottenham'ı 2-1 mağlup etmeyi başardı.
Juventus, bu galibietle UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükselmeyi başardı. Sİyah-beyazlı ekip, 2018 yılında oynadığı 12 maçtan da galibiyetle ayrıldı.
TOTTENHAM'I DYBALA VE HIGUAIN YIKTI
İtalyan temsilcisine rakibi karşısında gaibiyeti getiren golleri 64. dakikada Gonzalo Higuain, 67. dakikada Paulo Dybala kaydetti. Tottenham'ın rakibi karşısındaki golünü ise 39. dakikada Heung Min Son attı.
Juventus ile Tottenham arasında İtalya'da oynanan ilk karşılaşma 2-2 sona ermişti.
Kaynak: haberinburada
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