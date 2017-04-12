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juventus'un barcelona galibiyeti italyan basınında

JUVENTUS'UN BARCELONA GALİBİYETİ İTALYAN BASININDA

Juventus'un UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında ağırladığı İspanyol temsilcisi Barcelona'yı 3-0 mağlup etmesi, İtalyan basınında geniş yer buldu.

Tarih : 12 Nisan 2017, 13:05
Puan Ver : Juventus'un Barcelona Galibiyeti İtalyan Basınında(9/10)10


İtalyan spor kamuoyunun önde gelen gazetelerinden La Gazzetta dello Sport, attığı 2 golle galibiyette büyük rol oynayan Arjantinli futbolcu Paulo Dybala'yı, "Muazzam bir mücevher" diye manşetine taşıdı.



Torino ekibinin galibiyeti için "Masalsı Juve'den Barça'ya ders" yorumunu yapan gazete, Dybala'nın 15 dakikada fileleri 2 kez havalandırarak büyüye imza attığını, Giorgio Chiellini'nin ise attığı golle zaferi taçlandırdığını yazdı.



La Gazzetta dello Sport, Juventus'un 3-0'lık net galibiyeti için "Efsanevi gece" tanımlamasını yaptı ve Torino ekibinin bu performansı sürdürmesi halinde tarih yazabileceğini belirtti. Gazete, Barcelona Teknik Direktörü Luis Enrique'nin rövanşın zor olacağına, yine de 4 gol atabileceklerine dair ifadesine de yer verdi.



 



kaynak:sabah








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