JUVENTUS'UN BARCELONA GALİBİYETİ İTALYAN BASININDA
Juventus'un UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında ağırladığı İspanyol temsilcisi Barcelona'yı 3-0 mağlup etmesi, İtalyan basınında geniş yer buldu.
İtalyan spor kamuoyunun önde gelen gazetelerinden La Gazzetta dello Sport, attığı 2 golle galibiyette büyük rol oynayan Arjantinli futbolcu Paulo Dybala'yı, "Muazzam bir mücevher" diye manşetine taşıdı.
Torino ekibinin galibiyeti için "Masalsı Juve'den Barça'ya ders" yorumunu yapan gazete, Dybala'nın 15 dakikada fileleri 2 kez havalandırarak büyüye imza attığını, Giorgio Chiellini'nin ise attığı golle zaferi taçlandırdığını yazdı.
La Gazzetta dello Sport, Juventus'un 3-0'lık net galibiyeti için "Efsanevi gece" tanımlamasını yaptı ve Torino ekibinin bu performansı sürdürmesi halinde tarih yazabileceğini belirtti. Gazete, Barcelona Teknik Direktörü Luis Enrique'nin rövanşın zor olacağına, yine de 4 gol atabileceklerine dair ifadesine de yer verdi.
kaynak:sabah
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