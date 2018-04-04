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Juventus'un tecrübeli kalecisi Buffon'dan Ronaldo'ya büyük övgü

JUVENTUS'UN TECRÜBELİ KALECİSİ BUFFON'DAN RONALDO'YA BÜYÜK ÖVGÜ

Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Real Madrid'e 3-0 yenilen Juventus'ta tecrübeli kaleci Buffon, "Ronaldo'nun ne olduğunu ve sıradışı bir seviyenin oyuncusu olduğunu tekrar gördük." dedi.

Tarih : 04 Nisan 2018, 01:20
Puan Ver : Juventus'un Tecrübeli Kalecisi Buffon'dan Ronaldo'ya Büyük Övgü(6/10)2

Juventus'un tecrübeli file bekçisi Gigi Buffon, Real Madrid'e 3-0 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

"MUHTEMELEN ELENDİK"

Buffon sözlerine, "Şu an Messi ile beraber en iyi oyuncu Ronaldo. Yine farkını ortaya koydu. Artık Ronaldo ile Messi futbol tarihine geçmek için oynuyorlar, Pele seviyesinde. Böyle dünya şampiyonlarına karşı oynuyorsanız en ufak hata size pahalıya patlar. Biz burada standart savunmasını bile yapamadık, daha iyi oynamalıydık. Böyle oynarsanız bu golleri yemeniz normal. Karşınıdazda bir gol makinesi var. Muhtemelen elendik" şeklinde başladı.

"RONALDO VE MESSI SIRADIŞI OYUNCULAR"

Mücadeleye 2 golle damga vuran Ronaldo'yu öven Buffon, "Ronaldo'nun ne olduğunu ve Lionel Messi ile birlikte sıradışı bir seviyenin oyuncusu olduğunu tekrar gördük. Bu, onların takımlarına kazandıkları maçlar ve kupalardaki rolleri açısından Maradona ve Pele ile karşılaştırabileceğimiz anlamına geliyor." ifadelerini kullandı.

"ŞAMPİYONLAR LİGİNDE DAHA DİKKATLİ OLMALISINIZ"

Yapılan hatalara dikkat çeken Buffon, "Hatalar yapılabilir ancak şampiyonlara karşı oynuyorsanız daha dikkatli olmalısınız. Çünkü en iyiyle yüzleşiyorsunuz ve 500 gol atan insanlardan bahsediyorsak, bunun bir nedeni vardır" şeklinde konuştu.

"PİŞMANLIK VE HAYAL KIRIKLIĞI HİSSEDİYORUM"

Hayal kırıklığı yaşadığını vurgulayan tecrübeli kaleci, "Büyük bir pişmanlık ve hayal kırıklığı hissediyorum. Muhtemelen turnuvada ilerleyemeyeceğiz. Bu bir pişmanlık, büyük bir pişmanlık. Bazı rakiplere karşı oynadığınız zaman sahada daha konsantre olmalısınız" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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