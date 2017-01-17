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juventus'un yeni logosu eleştiriliyor

JUVENTUS'UN YENİ LOGOSU ELEŞTİRİLİYOR

Siyah-beyazlı kulübün yeni logosuna, kimi futbolseverler eleştiride bulunurken kimileri ise sahip çıktı

Tarih : 17 Ocak 2017, 14:25
Puan Ver : Juventus'un Yeni Logosu Eleştiriliyor(9/10)8


Siyah-beyazlı kulübün yeni logosuna, kimi futbolseverler eleştiride bulunurken kimileri ise sahip çıktı



İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Juventus'un, köklü bir yeniliğe giderek değiştirdiği logosu tepkilere neden oldu.



İtalya'nın en başarılı futbol takımı Juventus Kulübü, Milano kentinde düzenlenen etkinlikle, "Daha fazla siyah, daha fazla beyaz" sloganıyla hazırlanan yeni logosunu kamuoyuna tanıttı.



Yeni logonun, bir öncekinin aksine daha sade, kulübün siyah-beyaz çubuklu klasik formasını andıracak şekilde dinamik formda tasarlanan, baş harf "J"den oluştuğu dikkati çekti.



İtalya Serie A'da son 5 sezonu lider tamamlayan ve bu yıl da şampiyonluğun en kuvvetli adayı olan siyah-beyazlı kulübün başkanı Andrea Agnelli, logo tanıtım etkinliğindeki konuşmasında, "Kim olduğumuzu unutmamalıyız. Sahada gelişmek, hem İtalya'da hem de Avrupa'da kazanmaya devam etmek anlamına gelir. Bunu da yapmak için aynı zamanda bizim dilimizi, derimizi değiştirmemiz gerekir" diye konuştu.



Bu arada Juventus'un yeni logosuna, kimi futbolseverler eleştiride bulunurken kimileri ise sahip çıktı.



Hem İtalya hem de dünyanın pek çok ülkesinde yeni logo için yorumlar yapılırken, bir sosyal medya kullanıcısı yeni logoyu Japon restoranı logosuna benzetti. Bir diğeri ise pazarlama stratejisi için eski logonun feda edildiği yorumunda bulundu.



Bazı futbolseverler de yeni logoyu "Pi" sayısına benzetirken, bazı taraftarlar ise yeni logonun hemen değiştirilmesini talep etti.



Kimi taraftarlar ise logo değişse de Juventus sevgilerinin değişmeyeceğini dile getirirken, bir kullanıcı da Juventus'un sadece "J" harfinden oluşan yeni logoyla aslında "J" denilince akla sadece Juventus'un gelmesini hedeflediğini yazdı.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Juventus  Un  Yeni  Logosu  Eleştiriliyor    haber

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