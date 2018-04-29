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Juventus'un yıldızı Mandzukic'in sakatlığı korkuttu

JUVENTUS'UN YILDIZI MANDZUKİC'İN SAKATLIĞI KORKUTTU

İtalya Serie A'da oynanan Inter-Juventus maçında korkutucu bir sakatlık pozisyonu yaşandı. Faule maruz kalan Juventus'lu Mandzukic ayağının son halini sosyal medya hesabından paylaştı.

Tarih : 29 Nisan 2018, 12:40
Puan Ver : Juventus'un Yıldızı Mandzukic'in Sakatlığı Korkuttu(7/10)3

İtalya Serie A takımlarından Juventus'un golcü futbolcusu Mario Mandzukic, Inter maçında korkutan bir sakatlık yaşadı.

Mücadelenin 18. dakikasında Inter'in orta saha oyuncusu Matias Vecino, kayarak topa müdahale etmek isteyen Hırvat yıldızın bileğine bastı.

VECINO DİREK KIRMIZI KART GÖRDÜ

Pozisyon sonrasında Mandzukic acı içinde yerde kıvranırken, Vecino direkt kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı ve takımını 10 kişi bıraktı.

Tedavisi tamamlandıktan sonra oyuna dönen Mandzukic 66. dakikada oyundan alınırken yıldız futbolcu maçtan sonra ayağının son halini paylaştı ve sakatlığın boyutunu gözler önüne serdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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