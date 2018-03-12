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Juventus'un yıldızı Paulo Dybala kadro dışı kaldı

JUVENTUS'UN YILDIZI PAULO DYBALA KADRO DIŞI KALDI

Arjantin Milli Takımı teknik direktörü Jorge Sampaoli, İtalya ve İspanya ile oynanacak hazırlık maçlarının kadrosuna, Juventus'un yıldız futbolcusu Dybala'yı almadı.

Tarih : 12 Mart 2018, 19:40
Puan Ver : Juventus'un Yıldızı Paulo Dybala Kadro Dışı Kaldı(5/10)1

Arjantin Milli Takımı'nın İtalya ve İspanya ile oynayacağı hazırlık maçları kadrosunda Juventus'ta harikalar yaratan Dybala, yer bulamadı. Jorge Sampaoli'nin bu tercihi futbolseverler tarafından şaşkınlıkla karşılanırken, tecrübeli hocanın bu tercihi eleştiri oklarını hedefi oldu. Sampaoli, forvet tercihini Higuain, Messi, Agüero ve Perrotti'den yana kullandı.

32 MAÇTA 19 GOL ATTI

Juventus forması giyen yıldız futbolcu Dybala, Arjantin'in Dünya Kupası Elemeleri'nde 8 maçta forma giyerken gol ya da asist üretemişti. Golcü futbolcu Juve forması ile ise, 32 maçta 19 gol kaydederken, 3 asist üretmişti.

İtalya ve İspanya ile oynanacak hazırlık maçı kadrosunda bulunan futbolcular şu şekilde:

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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