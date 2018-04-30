KABİL'DE ÇİFTE İNTİHAR SALDIRISI: 4'Ü GAZETECİ 21 KİŞİ ÖLDÜ!
Afganistan'ın başkenti Kabil'de düzenlenen çifte bombalı intihar saldırısında, AFP foto muhabiri Shah Mara ve 3 gazetecinin de aralarında olduğu 21 kişi öldü ve 27 kişi de yaralandı.
Afganistan'ın başkenti Kabil'in "diplomatik bölgesi"nde düzenlenen çifte bombalı intihar saldırısında, aralarında AFP foto muhabiri Shah Marai ve üç diğer gazetecenin de bulunduğu 21 kişi öldü ve 27 kişi de yaralandı.
ÇİFTE İNTİHAR SALDIRISI
Yerel medyanın haberlerine göre, bölge polisinden yapılan açıklamada, yerel saat ile 08: 00'deki ilk saldırıdan yaklaşık 40 dakika sonra ikinci bir bombalı saldırı daha yapıldı.
SALDIRIYI ÜSTLENEN OLMADI
Saldırıyı üstlenen olmadı; ancak, yere medya haberlerinde geçen Şubat ayında aynı bölgede yapılan bombalı saldırıları DEAŞ'ın üstlendiği anımsatıldı.
Kaynak: haberinburada
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