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Kabil'de Çifte Katliam: 8'i Gazeteci 25 Kişi Öldü!
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KABİL'DE ÇİFTE KATLİAM: 8'İ GAZETECİ 25 KİŞİ ÖLDÜ!


Kabil'de çifte katliam: 8'i gazeteci 25 kişi öldü!
Tarih : 30 Nisan 2018, 12:50
Puan Ver : Kabil'de Çifte Katliam: 8'i Gazeteci 25 Kişi Öldü!(7/10)3

Afganistan'ın başkenti Kabil'de peş peşe düzenlenen iki saldırıda 25 kişi yaşamını yitirdi. İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Necib Daniş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, motosikletli saldırganın üzerine yerleştirdiği bombayı Kabil'in Şaş Darak bölgesinde patlattığını belirtti.

25 ÖLÜ VE 49 YARALI VAR

İkinci saldırının görüntü çekmek için bölgeye toplanan gazetecilerin arasında düzenlendiğini ifade eden Daniş, saldırganın gazetecileri hedef aldığını söyledi. Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Vahid Mecruh, saldırılarda 25 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Saldırılarda 49 kişinin yaralandığını dile getiren Mecruh, bazılarının durumunun ağır olduğunu kaydetti.

ÖLENLER ARASINDA 8 GAZETECİ VAR

Afganistan Bağımsız Medyayı Destekleme Kurumu Başkanı Mucip Hılvatger, saldırıda AFP foto muhabiri Şah Marai'nin de aralarında bulunduğu 8 basın mensubunun hayatını kaybettiğini açıkladı. Görgü tanıkları, gazeteci görünümlü ikinci saldırganın, kameraya yerleştirdiği bombayı, gazetecilerin arasında patlattığını söyledi.

Saldırıları terör örgütü DEAŞ üstlendi. Kabil'in Şaş Darak bölgesi, ABD Büyükelçiliği, NATO üssü ve Afganistan Savunma Bakanlığı yakınında yer alıyor.

İşte vahşetin fotoğrafları;

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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