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kabil'de milletvekiline bombalı saldırı

KABİL'DE MİLLETVEKİLİNE BOMBALI SALDIRI

Afganistan'ın başkentindeki kalabalık bir bölgede patlatılan bomba milletvekili ve oğlunun yaralanmasına yol açtı. Kabil'in her yerinden duyulan patlamada vekilin kardeşi ve koruması öldü.

Tarih : 28 Aralık 2016, 12:07
Puan Ver : Kabil'de Milletvekiline Bombalı Saldırı(8/10)7


Afganistan'ın başkenti Kabil'in batısında bir bombalı saldırı gerçekleşti. Kalabalık bir bölgede gerçekleşen saldırının hedefinde Bamyan milletvekili Fakur Behişti vardı.



Milletvekili Behişti'nin makam aracı geçerken yol kenarına yerleştirilen bomba infilak ettirildi. Saldırıda Behişti ve oğlu yaralandı. Kardeşi ve korumaları öldü.



Reuters haber ajansı, görgü tanıklarına dayandırdığı haberinde başka can kayıplarının da olduğunu bildiriyor.



Son aylarda şiddetin yeniden tırmanışa geçtiği Afganistan'da, geçen hafta da bir milletvekili canlı bomba saldırısına hedef olmuştu. Patlamada yedi kişi yaşamını yitirmişti.



 



kaynak:milliyet








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