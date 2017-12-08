KABİN MEMURUNUN FOTOĞRAFINI ÇEKEN YOLCU UÇAKTAN ATILDI
Malaga - İstanbul seferini yapan uçaktaki yolcu, kabin memurunun fotoğrafını çekince uçak pistten geri döndü. Yolcunun indirilmesinin ardından uçak havalandı.
Malaga - İstanbul seferini yapan Türk Hava Yolları'na ait uçakta bulunan bir yolcu, kalkış öncesi kabin memurunun fotoğrafını çekti. Bunun üzerine pilot, pist başından geri dönme kararı aldı.
YOLCUNUN FOTOĞRAF ISRARINI PİLOTA BİLDİRDİ
Edinilen bilgiye göre, Türk Hava Yollarının Malaga - İstanbul seferini yapan Boeing 737 tipi uçağı, Malaga Havalimanı'ndan yolcu alıp kalkış için pist başına ilerlediği sırada, bir yolcu görevli kabin memurunun fotoğrafını çekmeye başladı. Yolcunun fotoğraf çekme ısrarı kabin memurunu rahatsız edince, durum uçağın pilotuna bildirildi.
POLİS FOTOĞRAF ÇEKMEK İSTEYEN YOLCUYU İNDİRDİ
Kalkış için pist başına ilerleyen uçağın pilotu, Malaga Havalimanı kontrol kulesi ile irtibata geçerek geri dönmek için izin istedi. Pist başından geri dönen THY uçağına polis çağrılarak, kabin memurunun fotoğrafını çeken yolcu uçaktan indirildi. Yolcunun uçaktan indirilmesinin ardından THY uçağı 1 saat rötarla İstanbul seferini yapmak üzere Malaga Havalimanı'ndan havalandı.
Kaynak: haberinburada
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