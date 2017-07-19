KABİNEDE YER BULAMAYAN BURHAN KUZU: ALLAH'A HAVALE EDİYORUM
Bakanlar Kurulu'ndaki revizyonunun ardından kabinede yer bulamayan AKP İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu, 'Siyasetin adaleti yok. Ne yapalım. Allah'a havale ediyorum' açıklamasında bulundu.
Başbakan Binali Yıldırım'ın, yeni Bakanlar Kurulu listesini açıklamasının ardından gözler kabinede yer bulamayan isimlere çevrildi. Gazeteci Ersoy Dede ve AKP İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu arasında Twitter'da ilginç bir diyalog yaşandı.
"SİYASETİN ADALETİ YOK"
Kabine değişikliği sonrası Star gazetesi yazarı Ersoy Dede, Twitter üzerinden Burhan Kuzu'ya "Olsun be Burhan Hocam" yazdı. Kuzu, Dede'nin bu mesajına "Ersoy, siyasetin adaleti yok. Ne yapayım. Allah'a havale ediyorum" şeklinde cevap verdi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Yeni Kabinede Olmayan Türkeş'ten İlk Açıklama: Ülkemize Ve Milletimize Hayırlı Olsun
- Otoyoldaki Araç Sürücüleri Kaçak Geçiş Alarmıyla Şok Oldu
- Son 32 Yılın En Yoğun Yağışı Barajları Ne Kadar Etkiledi?
- Yaşamak İstemiyorum Diyerek Pencereye Çıkan Genç Kız Son Anda Kurtarıldı
- Tesisatçıyım Diye Zorla Girdiği Evde, Genç Kızı Taciz Etti! Serbest Bırakıldı
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Galatasaray, Mert Günok'u Kadrosuna Katmaya Hazırlanıyor
- Yeni Spor Bakanı Osman Aşkın Bak: Erdoğan'ı Tanıdım, Hayatım Değişti
- Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, Alexandre Pato'nun Menajeriyle Görüştü
- Fikret Orman, Taraftarları Üzen Haberi Verdi
- Galatasaraylı Abdurrahim Albayrak'ın Mercedes'li Arabası, Nereden Nereye Dedirtti
DÜNYA HABERLERİ
- Venezuaella'da Polis Aracının Göstericileri Ezdiği Anların Görüntüleri Ortaya Çıktı
- Kapıyla Verdiği Mücadelenin Kazananı Keçi Oldu! Görüntüleri İzlenme Rekoru Kırıyor
- Türkiye'nin Büyükelçisini Dışişleri'ne Çağırdılar!
- Köpek Yavru Geyiği Boğulmaktan Kurtardı, Sahibine Bu Anları Görüntülemek Kaldı
- Cumhurbaşkanı Macron'a Dayanamayan Fransa Genelkurmay Başkanı İstifa Etti
Bu Haberle İlgili Yorumlar