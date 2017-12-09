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Kaçak Elektrik Gerginliği! Lastik Yakıp Yol Kapattılar
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Kaçak elektrik gerginliği! Lastik yakıp yol kapattılar

KAÇAK ELEKTRİK GERGİNLİĞİ! LASTİK YAKIP YOL KAPATTILAR

Şanlıurfa'da kaçak elektrik denetimi yapılmasına izin vermeyen mahallenin elektriği kesildi. Durumu protesto eden vatandaşlar, lastik yakıp Akçakale- Ceylanpınar karayolunu kapattı.

Tarih : 09 Aralık 2017, 10:10
Puan Ver : Kaçak Elektrik Gerginliği! Lastik Yakıp Yol Kapattılar(5/10)1

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesi Düzce Mahallesi'nde denetim yapmak isteyen elektrik dağıtım şirketi görevlileri ile vatandaşlar arasında gerginlik yaşandı.

"EVLERİMİZE İZİNSİZ GİRDİLER" TEPKİSİ

Akşam saatlerinde ilçeye bağlı Düzce Mahallesi'ne denetim yapmaya gelen elektrik dağıtım şirketi görevlileri ile evlerine izinsiz girdiklerini iddia eden vatandaşlar arasında tartışma çıktı.

ŞİRKET ELEKTRİKLERİ KESTİ

Tartışmanın ardından mahallede elektrik kesintisi yaşanınca vatandaşlar, Akçakale- Ceylanpınar karayolunda toplandı.

LASTİK YAKIP YOLU KAPATTILAR

Yolu, lastik yakıp ulaşıma kapatan mahalleli, elektriklerin verilmesini istedi. Bölgeye giden Akçakale Belediye Başkanı Abdulhakim Ayhan, mahalleliyle görüşüp, elektrik şirketi yetkililerini telefonla arayarak elektrik verilmesini istedi.

Elektrik kesintisinin devam ettiği mahallede oturan vatandaşlar, Ceylanpınar karayolunda eylemlerini sürdürüyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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