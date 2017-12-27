Bitcoin üreticileri, Güneydoğu Anadolu Bölgesini kıskaca aldı. Bölgede Bitcoin üretildiğine dair ihbar alan ekipler, neredeyse bir fabrika kadar elektrik kullanan evlere baskın yaptı.

Son günlerde piyasa değeri hızla artan Bitcoin, kısa yoldan para kazanma hırsı bulunanların da iştahını kabarttı. Üretim için yoğun elektrik ve donanımlı bilgisayarlara ihtiyacı olanlar, gözlerini, kaçak elektriğin yoğun olarak kullanıldığı Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ne dikti.

FABRİKA KADAR ELEKTRİK TÜKETİYOR

Burada özellikle kırsal bölgelerde işlem gerçekleştiren "madenci" diye tabir edilen Bitcoinciler, neredeyse bir fabrikanın tükettiği elektriği tüketerek Bitcoin üretmeye başladı.

Kaçak elektriğin yoğun olarak kullanıldığı bölgeyi seçen Bitcoincilere en büyük darbeyi çevredeki vatandaşlar vurdu.

VATANDAŞLAR İHBAR ETTİ

Dicle Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'ne (DEDAŞ) kaçak elektrik kullanarak Bitcoin üretildiği ihbarlarının yapılmasının ardından ekipler, denetimlerini sıklaştırdı. İhbar yapılan yerlerde neredeyse bir fabrika kadar elektrik tüketen ev ve iş yerlerine işlem yapıldı.

300 KİŞİLİK EKİP ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR

Konu ile ilgili İHA muhabirine konuşan DEDAŞ Saha Yönetim Direktörü Hasan Miroğlu, sahada teknik imkanlarını kullanarak kaçak elektriğin nerelerde oluştuğunu görebilmek adına 300 binin üzerinde aboneye uzaktan okuma sistemleri yerleştirdiklerini söyledi.

Miroğlu, "Bu sayede geçen yıldan bu yana kaçak elektrik kullanımında ciddi bir düşüşler kaydediyoruz. Asıl amacımız kaçağı önlemek ve bunu önleme esnasında kaliteli enerjiyi müşterilerimize sunmak. 300 kişilik bir ekibimiz var ve her bir ekipte aracı sayısı 2-3 ekibimiz var, nerede ani yük artışı, kaçak şüphesi varsa onları noktasal olarak görüyoruz ve anlık olarak müdahale edebilecek durumdayız şu anda." dedi.

BİTCOİN MADENCİLİĞİ NEDİR?

Bazı yönleriyle Bitcoin madenciliği, mantıken Altın madenciliği gibidir. Değerli metaller, madenler gibi, yalnızca sınırlı bir miktarı vardır (yalnızca 21 milyon bitcoin) ve zaman geçtikçe zorluk seviyesi artar, bununla birlikte bitcoin bloğu bulmak gittikçe zorlaşır. Her blok bulunduğunda onay bekleyen işlemler onaylanır, bu işlemlerin onaylanması için harcanan çaba bloğu bulmaktır aynı zamanda. Sistem de bu çabanın karşılığı olarak bulunan her bloktan, çalışan madencilere çalıştıkları oranda pay verir. Bitcoin 2008 yılında ilk çıktığı zamanlarda bilgisayarınızın cpu/gpu donanımı ile günde 50-100 Bitcoin toplayabiliyordunuz. Tabii o zamanlarda bitcoin çok değersizdi.

Bitcoin madenciliği için bir bilgisayar ve özel bir program gereklidir. Madenciler, karmaşık matematik problemlerini çözmek için ve diğer madencilerle rekabet etmek için bu programı ve bir çok bilgisayar kaynağını kullanacaklardır. On dakikada bir, şifreleme karması işlevlerini kullanarak en son işlem verisine sahip bir bloğu çözmeye çalışacaklar.

Kaynak: haberinburada