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KAÇAK KASAPLARA OPERASYON


KAÇAK KASAPLARA OPERASYON
Tarih : 08 Haziran 2017, 15:00
Puan Ver : Kaçak Kasaplara Operasyon(5/10)2


Van Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda Edremit Belediyesi ve İlçe Jandarma Komutanlığının desteğiyle Kaçak kasaplara yönelik denetimler yapıldı. Zabıta Daire Başkanlığına ve Edremit Belediyesine bağlı zabıta ekipleri, Gürpınar ve Gevaş karayolu üzerinde bulunan kaçak kasapları uyardı. Uyarı süresinin tamamlanmasından sonra zabıtalar jandarmanın desteğiyle kaçak kasaplara operasyon düzenledi. Operasyonlarda kaçak kasapların inşa ettikleri alanlar yıkılırken, ekipmanlarına el konuldu.



Ayrıca Edremit Belediyesi zabıtaları kaçak kasaplara, Kabahatler Kanunu çerçevesinde cezai işlemde uyguladı.                       



Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin kaçak kasaplara yönelik denetimlerinin artarak devam edeceği kaydedildi.



 



kaynak:milliyet








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