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Kaçak maden ocağında 2 işçi hayatını kaybetti!

KAÇAK MADEN OCAĞINDA 2 İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ!

Zonguldak'ta kaçak maden ocağında karbondioksit gazından zehirlenen 2 işçi, yaşamını yitirdi.

Tarih : 27 Şubat 2018, 17:30
Puan Ver : Kaçak Maden Ocağında 2 İşçi Hayatını Kaybetti!(10/10)6

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde, kaçak maden ocağında karbondioksit gazından zehirlenen 2 işçi, yaşamını yitirdi.

KARBONDİOKSİT GAZINDAN ZEHİRLENDİ

Olay, saat 02.30 sıralarında Kozlu ilçesi Ören köyü yolu mevkiinde meydana geldi. İşçiler Hayrettin Akdemiroğlu (51) ve Hasan Okumuş (47), çalıştıkları kaçak kömür ocağında karbondioksit gazından zehirlendi. Diğer işçilerin ihbarı üzerine bölgeye, polis, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

2 İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) tahlisiye ekibi, gaz maskeleriyle girdikleri ocaktan Hasan Okumuş ve Hayrettin Akdermioğlu'nu dışarı çıkardı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, Akdemiroğlu ve Okumuş'un yaşamını yitirdiğini tespit edildi.

OTOPSİ İÇİN HASTANEYE GÖNDERİLDİ

Evli ve 3 çocuk babası Hayrettin Akdemiroğlu ile evli ve 2 çocuk babası Hasan Okumuş'un cenazeleri, otopsi için Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırıldı.

"ÇOCUKLARINI OKUTUYORDU"

Hastane önünde bekleyen işçilerin yakınları gözyaşına boğuldu. Hasan Okumuş'un ağabeyi Zekeriya Okumuş, kardeşinin kömür ihtiyacını karşılamak için ocağa girdiğini öne sürerek, "Sabah telefon ettiler, acilde olduğunu söylediler. Bir arkadaşıyla beraber ocağa girmişler. Oğlu 1 ay sonra mezun olacak. Pilot olacak. Çocuklarını okutuyordu. Başımız sağ olsun" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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