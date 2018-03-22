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Kaçaklar İçin Ceplerindeki Son Parayla Su Alıp Dağıttılar!
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Kaçaklar için ceplerindeki son parayla su alıp dağıttılar!

KAÇAKLAR İÇİN CEPLERİNDEKİ SON PARAYLA SU ALIP DAĞITTILAR!

Erzurum'da yakalanan kaçaklar polis tarafından karakola götürülmek için otobüse bindirildi. Araçta bekleyen kaçakların su için yalvardıklarını gören 2 vatandaş kolilerce su alıp dağıttı.

Tarih : 22 Mart 2018, 14:30
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Erzurum'da yakalanarak götürüldükleri polis merkezinde kimlik tespiti için otobüslerde bekletilen Afganlar, yoldan geçenlerden su istedi. Afganlar'ın durumuna çok üzülen iki vatandaş, bakkala girerek ceplerindeki son kuruşa kadar su alıp, onlara dağıttı.

BİN 500 İLA 3 BİN ARASI PARA VERİP İSTANBUL'A KAÇAK GİRİYORLAR

İran sınırından kaçak yollarla Türkiye'ye giriş yapan kaçaklar, insan tacirlerine bin 500 ila 3 bin dolar arasında para vererek İstanbul'a gitmeye çalışıyor. Guruplar halinde gelen çoğunluğu Afganistan ve Pakistanlı kaçaklar, ekipler tarafından otobüs terminali yakınında yakaladı.

KAÇAKLAR, OTOBÜSLERE BİNDİRİLİP KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜ

Büyükşehir Belediyesine ait körüklü otobüslere bindirilen kaçaklar, merkez Yakutiye ilçesindeki Gürcükapı Polis Merkezi'ne götürüldü. Burada otobüsün içinde bekletilen kaçaklar, 10'ar kişilik gruplar halinde karakola alınarak parmak izleri alınıp, kimlik tespiti yapıldı.

YOLDAN GEÇENLERDEN SU İSTEDİ

Birkaç gün önce polis merkezi önünde kimlik tespiti için otobüste bekletilen Afgan kaçaklar, susadıklarını belirtip, yoldan geçen vatandaşlardan su istedi. Kaçakların bu isteğine duyarsız kalmayan Enver Şen ile Abdurrahim Sunar, hemen yolun karşısındaki bakkala girip bir koli su aldı.

CEPLERİNDEKİ SON PARAYLA KOLİLERCE SU ALDILAR

Dağıttıkları suyun yetmediğini gören iki hayırsever, ceplerinde son parayla da bir koli daha su alıp dağıttı. Afganların aralarında tartışma yaşandığını gören Abdurrahim Sunar, "Kavga etmeyin hepinize yetecek kadar su var" diye uyardı.

Gördükleri manzara karısında üzülen Sunar, "Buradan geçerken otobüsün içinden bağırarak bizden yardım istediler. Adamlar yanmışlar. Hele bunların haline bakın. Allah kimseyi devletsiz etmesin. Allah devletimize zeval vermesin. Yazık günah" diye konuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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