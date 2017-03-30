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kaçan hırsız rahatça incirlik üssü'ne girince yakalandı

KAÇAN HIRSIZ RAHATÇA İNCİRLİK ÜSSÜ'NE GİRİNCE YAKALANDI

Ev sahibinden kaçan hırsız rahatça İncirlik Üssü'ne girince yakalandı

Tarih : 30 Mart 2017, 11:11
Puan Ver : Kaçan Hırsız Rahatça İncirlik Üssü'ne Girince Yakalandı(6/10)4


ADANA'da hırsızlık yaparken ev sahibinin fark edip kovaladığı 20 yaşındaki Polat Yıldız, kaçarken İncirlik Üssü'ne girdi. Türk askerleri tarafından yakalanıp polise teslim edilen Yıldız, askeri yasak bölgeye girmek ve hırsızlık suçlarından çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.

Merkez Sarıçam İlçesi İncirlik Mahallesi'nde oturan Taylan Kocahan, sabah işe gitmek için uyanınca, yatak odasında hırsız ile karşılaştı. Taylan'ın pantolonunun cebindeki bin 700 lirayı alan şüpheli, ikinci kattaki evin balkonundan atlayarak kaçtı. Hırsızın peşine düşen Taylan Kocahan, zanlıyı İncirlik Üssü'ne kadar kovaladı. Tel örgülerden atlayan hırsızlık şüphelisi Polat Yıldız, üsse girerek gözden kayboldu. Kocahan'ın ihbarı üzerine polis ekipleri üs görevlileri ile temasa geçti. Askerler, Yıldız'ı hangarlar bölgesinde yakalayıp gözaltına aldı.

İfadesinin ardından askeri yasak bölgeye girmek ve hırsızlık suçlarından adliyeye sevk edilen Yıldız, mahkemece tutuklanırken, İncirlik Üssü tel çitleri ile ilgili güvenlik zafiyeti de dikkat çekti.



 



kaynak:hürriyet








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