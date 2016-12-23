

Libya'da bir yolcu uçağının kaçırıldığı ve Malta'ya indirildiği açıklandı.



Libya'da iç hatlar uçuşu yapan Airbus A320 yolcu uçağı kaçırılarak Malta'da Luqa Havalimanı'na indirildi.



Sebha'dan Tripoli'ye gitmekte olan Afriqiyah Havayolları'na ait 111 yolcu ve 8 mürettebatı bulunan uçağı kaçıran ve Kaddafi yanlısı olduğunu söyleyen korsanların uçağı havaya uçurmakla tehdit ettiği bildirildi.



Times of Malta'nın aktardığına göre korsan mürettebat hariç tüm yolcuları bırakabileceğini fakat isteklerinin yerine getirilmesi gerektiğini söyledi. Fakat korsanın taleplerinin ne olduğu henüz bilinmiyor.



Ayrıca iki korsan ellerinde el bombası olduğunu iddia etti.



Malta Başbakanı Joseph Muscat, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Libya iç uçuşunda kaçırılma olayı olduğuna dair bilgi aldığını ve uçağın Malta'ya indirildiğini yazdı.



Muscat, güvenlik güçlerinin operasyon için hazırda beklediğini belirtti.







kaynak:habertürk