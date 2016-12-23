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KAÇIRILAN 118 YOLCULU LİBYA UÇAĞI İÇİN OPERASYON HAZIRLIĞI YAPILIYOR


KAÇIRILAN 118 YOLCULU LİBYA UÇAĞI İÇİN OPERASYON HAZIRLIĞI YAPILIYOR
Tarih : 23 Aralık 2016, 15:10
Puan Ver : Kaçırılan 118 Yolculu Libya Uçağı İçin Operasyon Hazırlığı Yapılıyor(6/10)7


Libya'da bir yolcu uçağının kaçırıldığı ve Malta'ya indirildiği açıklandı.



Libya'da iç hatlar uçuşu yapan Airbus A320 yolcu uçağı kaçırılarak Malta'da Luqa Havalimanı'na indirildi.



Sebha'dan Tripoli'ye gitmekte olan Afriqiyah Havayolları'na ait 111 yolcu ve 8 mürettebatı bulunan uçağı kaçıran ve Kaddafi yanlısı olduğunu söyleyen korsanların uçağı havaya uçurmakla tehdit ettiği bildirildi.



Times of Malta'nın aktardığına göre korsan mürettebat hariç tüm yolcuları bırakabileceğini fakat isteklerinin yerine getirilmesi gerektiğini söyledi. Fakat korsanın taleplerinin ne olduğu henüz bilinmiyor.



Ayrıca iki korsan ellerinde el bombası olduğunu iddia etti.



Malta Başbakanı Joseph Muscat, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Libya iç uçuşunda kaçırılma olayı olduğuna dair bilgi aldığını ve uçağın Malta'ya indirildiğini yazdı.



Muscat, güvenlik güçlerinin operasyon için hazırda beklediğini belirtti.



 



kaynak:habertürk








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