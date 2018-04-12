KAÇTIĞI SÖYLENEN ESAD'IN NEREDE OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI
İran'a kaçtığı iddia edilen Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Suriye'nin başkenti Şam'da dini akademisyenler ve entelektüellerin katıldığı Ulusun Birliği Konferansı'nda ortaya çıktı.
İRAN'A KAÇTIĞI İDDİA EDİLDİ
Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ve ailesinin ABD ile olası bir savaş ihtimali üzerine İran'a kaçtığının iddia edilmesinin ardından Esad'ın nerede olduğu ortaya çıktı.
ŞAM'DA ULUSUN BİRLİĞİ KONFERANSINDA ORTAYA ÇIKTI
Esad, Suriye'nin başkenti Şam'da dini akademisyenler ve entelektüellerin katıldığı Ulusun Birliği Konferansına katıldı. Mısır, Cezayir, Tunus, Fas, Irak, Lübnan, Endonezya, Türkiye, Hindistan, Afganistan ve Lübnan'dan araştırmacıların konferansta yer aldığı açıklandı.
Kaynak: haberinburada
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