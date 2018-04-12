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Kaçtığı Söylenen Esad'ın Nerede Olduğu Ortaya Çıktı
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KAÇTIĞI SÖYLENEN ESAD'IN NEREDE OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI


Kaçtığı söylenen Esad'ın nerede olduğu ortaya çıktı
Tarih : 12 Nisan 2018, 01:20
Puan Ver : Kaçtığı Söylenen Esad'ın Nerede Olduğu Ortaya Çıktı(5/10)1

İran'a kaçtığı iddia edilen Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Suriye'nin başkenti Şam'da dini akademisyenler ve entelektüellerin katıldığı Ulusun Birliği Konferansı'nda ortaya çıktı.

İRAN'A KAÇTIĞI İDDİA EDİLDİ

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ve ailesinin ABD ile olası bir savaş ihtimali üzerine İran'a kaçtığının iddia edilmesinin ardından Esad'ın nerede olduğu ortaya çıktı.

ŞAM'DA ULUSUN BİRLİĞİ KONFERANSINDA ORTAYA ÇIKTI

Esad, Suriye'nin başkenti Şam'da dini akademisyenler ve entelektüellerin katıldığı Ulusun Birliği Konferansına katıldı. Mısır, Cezayir, Tunus, Fas, Irak, Lübnan, Endonezya, Türkiye, Hindistan, Afganistan ve Lübnan'dan araştırmacıların konferansta yer aldığı açıklandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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