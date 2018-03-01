KADER MAÇI YARIN
Ligde 9 maçtır kazanamayan Bursaspor, yarın Kayserispor'u mağlup edemezse büyük ihtimalle Paul Le Guen'in son maçı olacak.
Ligde 9 maçtır kazanamayan Bursaspor, 24. hafta müsabakasında yarın Kayserispor'u ağırlayacak. Yeşil-beyazlıların Fransız çalıştırıcısı Le Guen için bu karşılaşma son şans olarak görülüyor.
Spor Toto Süper Lig'de 9 haftadır galibiyete hasret olan yeşil-beyazlı ekip, 24. haftanın açılış müsabakasında yarın sahasında Kayserispor ile karşılaşacak. Son alınan 5-0'lık Galatasaray mağlubiyeti sonrası eleştirilerin odak noktasında yer alan Teknik Direktör Paul Le Guen için sarı-kırmızılılara karşı oynanacak mücadelede son şans olarak görülüyor. Geçtiğimiz günlerde Özlüce Tesisleri'nde yapılan yönetim kurulu toplantısında Le Guen ile devam kararı alınırken, Kayserispor mücadelesinden de kötü sonuç çıkması halinde Fransız çalıştırıcı ile yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.
22. RANDEVU OLACAK
İki ekip, Süper Lig'de daha önce 21 kez karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmalarda Kayserispor 11 kez galibiyete uzanırken, Bursaspor ise 9 mücadelede gülen taraf olmayı başardı. Ligin ilk yarısında Bursaspor, rakibine deplasmanda 3-1 mağlup olmuştu.
SOW DÖNÜYOR
Yeşil-beyazlı takımda sakatlığı sebebiyle son oynanan 4 maçta forma giyemeyen Senegalli yıldız Moussa Sow, şans bulması halinde yarınki karşılaşmada sahada yer alabilecek. Bursaspor'da Badu'nun sakatlığı ise sürüyor.
Yarın Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.
Kaynak: haberinburada
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