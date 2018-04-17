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Kadıköy Barlar Sokağı'nda çıkan kavga kanlı bitti: 2 yaralı

KADIKÖY BARLAR SOKAĞI'NDA ÇIKAN KAVGA KANLI BİTTİ: 2 YARALI

Kadıköy'de Barlar sokağında, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Tarih : 17 Nisan 2018, 09:40
Puan Ver : Kadıköy Barlar Sokağı'nda Çıkan Kavga Kanlı Bitti: 2 Yaralı(9/10)5

Kadıköy, Rasimpaşa Mahallesi Misakı Milli caddesi üzerinde meydana gelen olayda bir barda eğlenmeye gelen iki grup arasında tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine, dışarıya çıkan şahıslardan biri silahla ateş açtı. Mermiler Ç.F ve ismi öğrenilemeyen bir kişiye isabet etti.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

İsimi öğrenilemeyen şahıs çevrede ki vatandaşlar tarafından taksiye bindirilerek hastaneye kaldırıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Ç.F. ambulans ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

HAYATİ TEHLİKELERİ YOK

Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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