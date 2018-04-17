KADIKÖY BARLAR SOKAĞI'NDA ÇIKAN KAVGA KANLI BİTTİ: 2 YARALI
Kadıköy'de Barlar sokağında, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.
Kadıköy, Rasimpaşa Mahallesi Misakı Milli caddesi üzerinde meydana gelen olayda bir barda eğlenmeye gelen iki grup arasında tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine, dışarıya çıkan şahıslardan biri silahla ateş açtı. Mermiler Ç.F ve ismi öğrenilemeyen bir kişiye isabet etti.
HASTANEYE KALDIRILDILAR
İsimi öğrenilemeyen şahıs çevrede ki vatandaşlar tarafından taksiye bindirilerek hastaneye kaldırıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Ç.F. ambulans ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
HAYATİ TEHLİKELERİ YOK
Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: haberinburada
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