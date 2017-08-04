KADIKÖY'DE 8 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ: 2 SÜRÜCÜ YARALANDI
İstanbul Kadıköy'de, biri İETT otobüsü 8 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada 2 sürücü yaralandı.
Kadıköy Fahrettin Kerim Gökay Caddesi, Kadıköy istikametinde biri İETT otobüsü 8 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada yaralanan iki sürücü, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
8 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ
Kaza, Kadıköy Fahrettin Gökay Caddesi evlendirme dairesi önünde saat 14.30 sıralarında meydana geldi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yolundan Hasanpaşa dönüşüne süratli ve kontrolsüz giren minibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkarak kırmızı ışıkta duran araçlara çarptı. Minibüs, bir taksi ve panelvana çarparak durabilirken, öndeki araçlar birbirine girdi. Aralarında İETT otobüsünün de bulunduğu toplam 8 aracın karıştığı kazada 2 sürücü yaralandı.
2 SÜRÜCÜ YARALANDI
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi geldi. Yaralılar ambulanslar ile hastaneye götürülürken, polis çevrede güvenlik önlemi aldı. Kaza nedeniyle Hasanpaşa istikametine trafik tek şeritten kontrollü bir şekilde sağlandı. Kazalı araçlar ise çekici yardımıyla olay yerinden götürüldü.
KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Toplam 8 aracın karıştığı trafik kazası güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Hasanpaşa ayrımına kontrolsüz giren minibüs sürücüsü araçlara çarparak durabildi. Birçok aracın çarpmanın şiddetiyle birbirine girdiği görüldü.
İşte olay yerinden kareler:
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Başkent'te Yangın Paniği! Sanayi Bölgesinde Çıkan Yangın Hala Söndürülemedi
- Güneş Sistemi Dışında Stratosfer Tabakasına Sahip Yeni Bir Gezegen Keşfedildi
- Abd, Deaş'ın Dış Operasyonlar Ve Bomba Sorumlusu 3 Liderini Öldürdüğünü Açıkladı
- Fetö İle Mücadele İçin 8 Yeni Terör Mahkemesi Kuruldu
- Hafif Ticari Araçla Çarpışan Otomobil, Ortadan İkiye Ayrıldı
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Abd'nin İnsansız Hava Aracı Yemen'de Bir Minibüsü Vurdu: Araç Sahibi Öldü, 2 Kızı Yaralı
- Afganistan'da Abd Konvoyuna Saldırı: 3 Ölü
- Irak, Saddam Dönemine Ait Parasını Faiziyle Bm'den Geri Aldı
- İsrail Başbakanı Netanyahu Hakkında Yolsuzluk Ve Rüşvetten Soruşturma Başlatıldı
- Kan Donduran Görüntü! Tartıştığı Hamile Kadının Karnını Tekmeledi
Bu Haberle İlgili Yorumlar