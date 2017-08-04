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Kadıköy'de 8 Araç Birbirine Girdi: 2 Sürücü Yaralandı

KADIKÖY'DE 8 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ: 2 SÜRÜCÜ YARALANDI

İstanbul Kadıköy'de, biri İETT otobüsü 8 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada 2 sürücü yaralandı.

Tarih : 04 Ağustos 2017, 16:10
Puan Ver : Kadıköy'de 8 Araç Birbirine Girdi: 2 Sürücü Yaralandı(7/10)3

Kadıköy Fahrettin Kerim Gökay Caddesi, Kadıköy istikametinde biri İETT otobüsü 8 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada yaralanan iki sürücü, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

8 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ

Kaza, Kadıköy Fahrettin Gökay Caddesi evlendirme dairesi önünde saat 14.30 sıralarında meydana geldi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yolundan Hasanpaşa dönüşüne süratli ve kontrolsüz giren minibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkarak kırmızı ışıkta duran araçlara çarptı. Minibüs, bir taksi ve panelvana çarparak durabilirken, öndeki araçlar birbirine girdi. Aralarında İETT otobüsünün de bulunduğu toplam 8 aracın karıştığı kazada 2 sürücü yaralandı.

2 SÜRÜCÜ YARALANDI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi geldi. Yaralılar ambulanslar ile hastaneye götürülürken, polis çevrede güvenlik önlemi aldı. Kaza nedeniyle Hasanpaşa istikametine trafik tek şeritten kontrollü bir şekilde sağlandı. Kazalı araçlar ise çekici yardımıyla olay yerinden götürüldü.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Toplam 8 aracın karıştığı trafik kazası güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Hasanpaşa ayrımına kontrolsüz giren minibüs sürücüsü araçlara çarparak durabildi. Birçok aracın çarpmanın şiddetiyle birbirine girdiği görüldü.

İşte olay yerinden kareler:

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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