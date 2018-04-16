KADIKÖY'DE BÜYÜK YANGIN! KARA DUMANLAR GÖKYÜZÜNÜ KAPLADI
İstanbul Kadıköy'de Marmaray Ayrılıkçeşmesi durağı civarında yangın çıktı.
Haydarpaşa Garı'ndaki boş vagonların yandığı öğrenildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
HEMEN KONTROL ALTINA ALINDI
Haydarpaşa garındaki boş vagonlarda saat 16.15 sıralarında yangın çıktı. Yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi Haydarpaşa garına geldi. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme sürüyor.
Kaynak: haberinburada
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