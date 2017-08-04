KADIKÖY'DE CAN PAZARI! ÜNLÜ PROFESÖR ŞANS ESERİ KURTULDU AMA...
Kaza gece saat 02.30 sıralarında Kadıköy E-5 Karayolu Uzunçayır mevkii Anakara istikametinde meydana geldi. 34 S 1881 plakalı araç asfalt çalışması nedeniyle kapatılan yolda yavaşlayan Hanife Çınar yönetimindeki 34 UB 8286 plakalı araca arkadan çarptı. Çınar'ın kullandığı araç ise aynı yönde ilerleyen ünlü profesör Tülay Okman Kılıç yönetimindeki 34 TK 5659 plakalı araca çarptı. Kazada Hanife Çınar adlı kadın araçta sıkıştı sürücü ise olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.
ÇINAR HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ
Ağır bir şekilde yaralanan Çınar, itfaiye ekipleri tarafından yarım saatlik çalışma sonucu kurtarıldı. İtfaiye ekiplerine gönüllü arama kurtarma ekibinde çalışan bir kişi de yardım etti. Kazada ağır yaralan Çınar olay yerine gelen ambulansla Haydarpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Çınar, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
ÜNLÜ PROFESÖR YARA ALMADAN ATLATTI
Kazadan ünlü profesör Tülay Okman Kılıç ise kazayı yara almadan atlattı.
KAZAYA SEBEP OLAN ARAÇ KAÇTI!
Kazaya sebep olan aracın şoförünün ise olay yerinden kaçtığı iddia edildi. Polis olayla kazaya sebep olan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.
Kaynak: haberinburada
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