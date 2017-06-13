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kadıköy'de çatışma! 1 terörist öldürüldü

KADIKÖY'DE ÇATIŞMA! 1 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Kadıköy'de TEM ekipleri bir adrese operasyon düzenledi. Operasyon esnasında polis ile şüpheli ya da şüpheliler arasında çatışma yaşandığı öğrenildi.

Tarih : 13 Haziran 2017, 10:30
Puan Ver : Kadıköy'de Çatışma! 1 Terörist Öldürüldü(10/10)8


Kadıköy'de TEM ekipleri bir adrese operasyon düzenledi. Operasyon esnasında polis ile şüpheli ya da şüpheliler arasında çatışma yaşandığı öğrenildi. Yaşanan çatışmada evde bulunan bir teröristin öldürüldüğü öğrenildi. Kadıköy Koşuyolu Mahallesi Betül Sokak üzerindeki bir sitede bulunan eve gece saatlerinde İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon yapıldı.



Operasyonda emniyet mensuplarıyla evde bulunanlar arasında çatışma çıktığı öğrenildi. Çıkan çatışmada şüpheli şahsın hayatını kaybettiği, bildirilirken, olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.



 



kaynak:kpsscafe








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